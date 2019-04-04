Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

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Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Из текста следует, что соответствующее поручение он дал российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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«Срок — 1 июля 2019 г.», — говорится в документе.

Как отмечается, целью данной инициативы является поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности в России.

Ранее сообщалось, что Медведев выдвинул предложения по защите инвестиций бизнеса.