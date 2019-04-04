США предостерегли Германию от строительства «Северного потока — 2»

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Американский вице-президент Майк Пенс заявил во время выступления в Атлантическом совете по случаю 70-летия НАТО, что экономика Германии может стать «заложником» России в случае продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2». Слова Пенса приводит The Hill.

Вице-президент напомнил, что президент США Дональд Трамп уже предупреждал об этом немецкие власти.

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«Для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной», — заключил Пенс.

Ранее сообщалось, что «Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока — 2».