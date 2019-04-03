Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в электроэнергетике

Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес заявил, что венесуэльская сторона и Россия обсуждают возможность заключения соглашения в сфере электроэнергетики, передает РИА «Новости».

По словам Менендес, тема электричества в Венесуэла крайне важна, особенно после серии блэкаутов.

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«Мы также намерены в конкретном плане сотрудничать с Россией», — отметил Менендес.

4-5 апреля в Москве должно пройти заседание межправкомиссии России и Венесуэлы.

Ранее вице-президент Венесуэлы рассказал о ходе переноса PDVSA в Москву.