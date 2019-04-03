Вице-президент Венесуэлы рассказал о ходе переноса PDVSA в Москву

Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос о переносе венесуэльской нефтяной монополии PDVSA, передает ТАСС.

По его словам, вопрос переноса офиса PDVSA в Москву находится на стадии разработки.

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«Перенос [офиса PDVSA] свидетельствует о стратегическом характере наших отношений в сфере энергетики. Сейчас процедура идет в нормальном режиме», — добавил Менендес.

До этого посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что Каракас намерен открыть московский офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA в течение двух месяцев.

Также по словам Тортоса, 4-5 апреля Москву посетит министр промышленности Тарек эль-Айссами для участия в межправкомиссии.

Ранее сообщалось, что офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA перенесут в Москву.