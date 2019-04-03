Меркель заявила о готовности бороться за упорядоченный Brexit

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Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что сделает все от нее зависящее, чтобы предотвратить «жесткий» Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

«Буду до последнего часа установленной даты бороться за то, чтобы дело закончилось упорядоченным выходом», — сказала Меркель.

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По ее словам, это в интересах Великобритании и Евросоюза.

Она также выразила надежду на то, что дискуссии по Brexit в правительстве Британии буду успешными.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с оппозицией о поиске позиции по Brexit.