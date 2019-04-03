В Минфине рассказали о дате включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Официальный представитель Минфина Андрей Лавров заявил, что, в случае одобрения закона, неналоговые платежи включат в Налоговый кодекс, но не ранее начала 2021 года, передает ТАСС.

Отмечается, что платежи включат в кодекс не быстрее 1 января 2021 года. Однако сначала парламент должен одобрить законопроект.

Реклама

«Налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям», — добавил Лавров.

Также он уточнил, что бизнесмены эту идею поддержали.

Ранее сообщалось, что Минфин введет новые налоги.