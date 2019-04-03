В России предложили неожиданный ответ на запрет прямых рейсов с Украиной

Росавиация предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы с Украиной, передает РИА «Новости».

Такое предложение стало реакцией в ответ на полный запрет Украиной всех нерегулярных полетов с Россией.

«Предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Ранее Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.