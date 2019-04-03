Перенесен запрет хостелов в жилых домах

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Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА «Новости».

Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах Госдума приняла в начале марта, но он был отклонен Советом Федерации.

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Ранее сообщалось, что в Госдуме настаивали на переносе сроков до 1 июля.

Согласно принятому Госдумой закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасность, шумоизоляцию и т.д.