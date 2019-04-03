В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Как отмечается, теперь вся информация будет храниться в электронном виде. Для зарегистрированных или застрахованных лиц будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета. По нему они смогут получать все необходимые услуги.

Реклама

«Свидетельства, которые сейчас есть на руках у застрахованных лиц, не придется обменивать. Они продолжат действовать», — уточнили агентству в Минтруде.

В материале также говорится, что ПФР будет выдавать справку со всей необходимой информацией.

Ранее сообщалось, что Аксаков предложил создать в России единый идентификатор личности.