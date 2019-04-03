«Я c тобой застрял»: Трамп жестко раскритиковал главу ФРС

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Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мне кажется, что я застрял с тобой», — заявил Трамп Пауэллу.

Как отмечается, только за прошедшую неделю американский лидер трижды выступал с жесткими заявлениями на заседаниях.

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В материале уточняется, что глава США обвиняет ФРС в сдерживании роста экономики и фондового рынка.

Ранее сообщалось, что Трамп увидел недостатки в слишком сильном долларе.