«Важен результат, а не форма»: Минск высказался о создании общей валюты с Москвой
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота дал комментарий по поводу возможности создания единой валюты. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рапоты, в настоящий момент он не «берется говорить» о том, появится ли такая валюта.
«Рынок нам надиктовал такой результат, что торговля идет на 80 процентов в рублях. То есть уже имеется опыт опоры на одну валюту», — сказал Рапота.
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Он подчеркнул, то важен результат, а не форма.
Ранее сообщалось, что Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей.