«Важен результат, а не форма»: Минск высказался о создании общей валюты с Москвой

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Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота дал комментарий по поводу возможности создания единой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рапоты, в настоящий момент он не «берется говорить» о том, появится ли такая валюта.

«Рынок нам надиктовал такой результат, что торговля идет на 80 процентов в рублях. То есть уже имеется опыт опоры на одну валюту», — сказал Рапота.

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Он подчеркнул, то важен результат, а не форма.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей.