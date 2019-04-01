«Санкции не работают»: Washington Post рассказала о проблеме твиттер-дипломатии Трампа

Новый подход в американской политике с помощью твиттера свидетельствует о хаосе в сфере национальной безопасности США, пишет The Washington Post бывший заместитель главы ЦРУ и экс-заместитель главы минфина США Дэвид Коэн.

Автор считает проблемным подход американского лидера Дональда Трампа к санкциям. Несмотря на их широкое применение против ряда стран, в том числе России, Ирана, КНДР и Венесуэлы, санкции не работают на выполнение задач нацбезопасности, подчеркивает Коэн.

Реклама

Например, санкции Соединенных Штатов против России автор называет «беспорядочным хаосом». Конгресс ввел жесткие санкции против Москвы, а министерство финансов хвастается «длительной кампанией по противодействию всему спектру злонамеренных действий России». Однако президент США Дональд Трамп доказал, что не готов противодействовать России.

«Санкции — это не эликсир, с помощью применения которого волшебным образом достигаются желаемые внешнеполитические результаты», — пишет обозреватель.

По его словам, для того чтобы санкции заработали необходимы три вещи. Коэн указывает на необходимость четко сформулированной политической цели. Во-вторых, необходимо, чтобы санкции были частью инструментария, они должны использоваться наряду с другими компонентами, дипломатическими, экономическими и военными способами. И в-третьих, санкции работают лучше, когда они усилены за счет действий международных партнеров, заключает автор.