Суд арестовал акции «Восточного», принадлежащие Baring Vostok

Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 9,99% акций банка«Восточный», принадлежащих мажоритарному акционеру, кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok, сообщает РИА «Новости».

Арест наложен по заявлению компании «Финвижн Холдингс», миноритарного акционера банка, заявил по итогам заседания адвокат Дмитрий Савочкин, который представляет кипрскую компанию.

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«Финвижн» в качестве обеспечительных мер по своему иску просил наложить арест на 9,99% акций ПАО «Восточный экспресс банк» из принадлежащего Evison пакета, а также запретить руководству банка принимать решения по размещению дополнительного выпуска акций.

«Суд удовлетворил частично: наложен арест на 9,99% акций, признан незаконным запрет на эмиссию», — сообщил Савочкин.

Ранее в «Восточном» рассказали о сумме исков к Baring Vostok.