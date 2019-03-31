Стала известна возможная причина крушения самолета в Германии

Представитель Германской службы безопасности полетов (ДФС) заявил, что пилот разбившегося самолета, на борту которого находились, предположительно, двое россиян, мог потерять контроль над управлением во время выполнения маневра поворота. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что пилот в момент аварии управлял самолетом, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС.

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Однако, по словам представителя ДФС, на настоящий момент точную причину крушения назвать невозможно.

В результате авиакатастрофы погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева со своим отцом.

Ранее сообщалось, что управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по крушению самолета с россиянами.