В Германии начали расследование крушения самолета с россиянами

Управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по крушению самолета с россиянами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы проинформированы и ведем расследование», — сказал он.

В результате авиакатастрофы при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева вместе с отцом.

Сообщается, что они направлялись в Германию на лечение.