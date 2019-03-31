В Германии начали расследование крушения самолета с россиянами
Управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по крушению самолета с россиянами, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.
«Мы проинформированы и ведем расследование», — сказал он.
В результате авиакатастрофы при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева вместе с отцом.
Сообщается, что они направлялись в Германию на лечение.