S7 подтвердила гибель совладелицы Натальи Филевой

В авиакомпании S7 подтвердили гибель совладелицы Натальи Филевой в результате авиакатастрофе частного самолета в Германии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в авиакомпании.

Филева была на четвертой строчке богатейших женщин России в списке Forbes. У нее осталось трое детей.

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Инцидент произошел во время захода на посадку. В настоящее время выясняются детали произошедшего. За расследование трагедии возьмется международная комиссия при участии представителей России.

«Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет с россиянами разбился в Германии.