Новак оценил затягивание Данией согласования «Северного потока — 2»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал затягивание Данией согласования маршрута «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, он поделился своим мнением в кулуарах Красноярского экономического форума.
По словам министра, действия Дании не отразятся на планируемых сроках реализации проекта.
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«Нет», — подтвердил Новак.
Ранее сообщалось, что в Дании прокомментировали информацию об отказе «Северному потоку — 2».