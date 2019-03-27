Суд арестовал Абызова

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Басманный районный суд Москвы вынес решение в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, передает РИА «Новости».

Суд решил арестовать Абызова по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Отмечается, что Абызов просил суд не арестовывать его и не подвергать репрессиям по экономической статье.

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«Вчера у меня начался новый этап в жизни, новая система координат. Но я быстро учусь», — отметил Абызов.

По решению суда экс-министр будет находиться под стражей до 25 мая.

Ранее сообщалось, что за Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин.