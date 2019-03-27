Арестован предполагаемый соучастник Абызова

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По решению Басманного суда Москвы в СИЗО был отправлен бывший гендиректор группы RU-Com Николай Степанов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Степанов был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова.

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Уточняется, что предполагаемого соучастника Абызова заключили под стражу до 25 мая.

Ранее сообщалось, что Абызов заявил, что готов доказать свою невиновность.

Он был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении в размере четырех миллиардов рублей.