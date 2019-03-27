Еще двое поручились за Абызова

Председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова поручились перед судом за экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они заступились за обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества.

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Ранее сообщалось, что Дворкович и Волошин поручились за Абызова.

В свою очередь, защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 млрд руб.