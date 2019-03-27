Дворкович и Волошин поручились за Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович и бывший советник российского президента Владимира Путина Александр Волошин поручились перед судом за экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова, передает ТАСС.

Отмечается, что они заступились за обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества экс-министра.

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Ранее сообщалось, что защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей.

Экс-министр по делам «Открытого правительства» был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении.