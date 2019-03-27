Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию

Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе фонда «Сколково».

Уточняется, что Дворкович уехал из России в воскресенье, 24 марта.

До этого в СМИ писали, что Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта за рубежом.

Реклама

«Он находится за границей, где проводит ряд встреч», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Дворкович уехал из России.