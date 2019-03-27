СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова
Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Петренко, подозреваемого зовут Сергей Ильичев.
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«На момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов [Ильичев] находился за пределами России», — сказала представитель СК.
Она уточнила, что в настоящий момент правоохранители устанавливают его местонахождение.
Ранее сообщалось, что СК попросил арестовать Абызова.