СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова

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Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Петренко, подозреваемого зовут Сергей Ильичев.

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«На момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов [Ильичев] находился за пределами России», — сказала представитель СК.

Она уточнила, что в настоящий момент правоохранители устанавливают его местонахождение.

Ранее сообщалось, что СК попросил арестовать Абызова.