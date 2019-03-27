Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий

Совфед одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».

Как сообщил на заседании глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, выплаты коснутся 3,9 млн человек.

Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) позволяет начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума уже в мае.