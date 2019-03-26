В правительстве разрабатывают полноценный кодекс контроля и надзора

Заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов заявил, что в настоящее время правительство работает над созданием полноценного кодекса контроля и надзора. Слова Любимова передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в кодексе, в том числе, будут прописаны принципы риск-ориентированного подхода при определении количества проверок.

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«В процессуальной части мы сейчас работаем над созданием де-факто контрольно-процессуального кодекса», — сказал Любимов.

По его словам, работа над кодексом в данный момент «в полном разгаре», ею занимается «группа специалистов».

Любимов также отметил, что задачей специалистов является создание полноценного кодекса контроля и надзора, который был бы «построен» на основе уже работающих процессуальных кодексов.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.