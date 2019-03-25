В Госдуме отреагировали на «страх» Киева лишиться транзита газа из России
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал слова украинского депутата Вадима Рабиновича о последствиях потери транзита российского газа. Об этом сообщает RT.
По словам Завального, когда будет запущен «Северный поток — 2», в транзите газа через украинскую территорию не будет необходимости.
«Поэтому политики в Киеве боятся, что они лишатся транзита и получаемых от него средств, которые составляют порядка $3 млрд в год», — заявил Завальный.
Он добавил, что российская сторона всегда заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину, который удобен для таких стран, как Словакия и Молдавия. Однако речь идет о том, на каких условиях можно будет сохранить этот транзит.
Ранее Рабинович заявил, что Украина многое потеряет при утрате транзита российского газа.