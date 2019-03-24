Россию признали «энергетической сверхдержавой»
Россия остается «энергетической сверхдержавой». Об этом заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, передает РИА «Новости».
При этом он добавил, что страна может также предложить миру новые технологии в этой сфере.
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«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул Фрай.
Однако генсек МИРЭС уточнил, что конкуренция в этой отрасли очень высока.
Ранее сообщалось, что в России назвали стоимость имеющихся в стране запасов нефти и газа.