Daily Mail: Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами Европейского союза после первого дня саммита в Брюсселе по вопросу Brexit (выхода страны из ЕС), пишет британский таблоид Daily Mail.

Отмечается, что европейские лидеры были недовольны выступлением британского премьера. Они сочли речь по предлагаемому плану Brexit «уклончивой» и «запутанной». Таким образом, ЕС и Тереза Мэй не смогли преодолеть внутренние противоречия на фоне приближения даты выхода из ЕС — она назначена на 29 марта.

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По словам высокопоставленного чиновника ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон после удаления Терезы Мэй из переговорной комнаты сделал замечание. Макрон якобы сказал, что шансы на прохождение ее сделки через палату общин составляли 10%, но добавил: «выслушав ее, теперь думаю, что 5%». В ответ на это заявление председатель ЕС Дональд Туск скривился и отметил, что это «прозвучало слишком оптимистично».

Так, лидеры ЕС отвергли предложение Терезы Мэй отложить Brexit до 30 июня. Вместо этого в ЕС предложили отложить процесс до 22 мая, однако лишь в том случае, если ее сделку поддержит британский парламент на следующей неделе. Таблоид отмечает, что Мэй не стала участвовать во втором дне саммита и отправилась обратно в Великобританию дорабатывать план по выходу из ЕС.