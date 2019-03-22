Медведев выдвинул предложения по защите инвестиций бизнеса

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предложит два режима по защите инвестиций для проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло в ходе совещания по вопросу «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации».

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«..предполагается сформировать два основных инвестиционных режима для тех проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса, так называемый универсальный и индивидуальный», — отметил Медведев.

Он уточнил, что в рамках первого режима инвесторам будет предлагаться определенный набор условий, которые будут стандартными для основной части проекта. Государство при этом обяжется не менять их в течение заданного срока.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о проблемах российского бизнеса.