В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

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Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Отмечается, что правом на двойную пенсию также обладают участники Великой Отечественной войны, те, кто получил инвалидность в результате военной травмы и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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Кроме того, на две пенсии могут рассчитывать родители и вдовы военнослужащих-призывников, погибших или умерших на службе, либо вследствие военной травмы после увольнения с военной службы.

В Пенсионном фонде добавили, что таким правом обладают и федеральные госслужащие, космонавты и летчики-испытатели — им положена страховая пенсия по старости и государственная пенсия за выслугу лет.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.