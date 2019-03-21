США назвали два российских порта в числе нарушающих санкции по КНДР

США назвали Владивосток и Находку портами назначения для судов, предположительно, нарушающих санкции по КНДР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства финансов США.

В списке портов значатся четыре порта КНР, четыре — Тайваня, три — Южной Кореи и один — Малайзии.

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Ранее министерство финансов США заявило, что российские суда «Тантал» и «Витязь» были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.

Уточняется, что пока не были введены санкции против этих судов.