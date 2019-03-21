«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

В «Нафтогазе Украины» прокомментировал решение Высокого суда Англии по спору с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении компании.

«Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

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В числе таких действий указываются «несокрытие и невывод своих активов с юрисдикции Англии и Нидерландов», а также предоставление денежного обеспечения в качестве гарантии выполнения требований суда.

В случае уклонения от выполнения обязательств на «Газпром» будут наложены санкции — штрафы или привлечение к уголовной ответственности некоторых должностных лиц, отметили в «Нафтогазе».

Ранее сообщалось, что суд Англии приостановил спор «Газпрома» с «Нафтогазом».