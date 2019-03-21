В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с первым заместителем председателя Совфеда Николаем Федоровым.

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«Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. Нам нужно было предпринять очень серьезные усилия, чтобы удержать наш товарооборот на текущем уровне», — отметил Сийярто.

Он также добавил, что Венгрия рассчитывала на увеличение товарооборота с Россией до $10 млрд.

Ранее сообщалось, что в немецком бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.