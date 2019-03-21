«Словно Моська лает на слона»: в Крыму оценили санкции Украины против России

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что санкции Украины против России являются мелочью, на которую не стоит обращать внимание. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти санкции вызывают лишь смех, словно Моська лает на слона», — сказал Фикс.

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По его словам, пока Запад и Украина вводят санкции против России, в Крыму идет колоссальное развитие всей инфраструктуры.

Он также добавил, что от этих санкций России «ни холодно ни жарко».

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на санкции Украины против России.