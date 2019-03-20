Названы сроки выплат пенсий сверх прожиточного минимума

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) позволяет начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума уже в мае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что реализовывать инициативу будут еще до корректировки федерального бюджета.

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По словам Топилина, эта работа требует настройки различного программного обеспечения, к ней в министерстве уже приступили. Так, перерасчет будет произведен в апреле, в мае начнутся непосредственно выплаты.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил схему индексации пенсий.