В России проиндексируют социальные пенсии

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 2%, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее постановление вступит в силу с 1 апреля. С этой даты средний размер таких соцвыплат составит 9266 руб.

Социальные пенсии полагаются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. В частности, такие выплаты могут быть назначены по инвалидности, потере кормильца или по старости.

Ранее сообщалось, что правительство России на заседании одобрило законопроект, направленный на повышение материального обеспечения неработающих пенсионеров.