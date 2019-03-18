Bloomberg: Россия «расплачивается» за Крым спустя пять лет
Цена России за присоединение Крыма продолжает расти спустя пять лет после событий 2014 года, пишет агентство Bloomberg.
Большая часть понесенных убытков России приходится на санкции Соединенных Штатов и Европейского союза. Это сказывается не только на стране, но и населении в целом, которое «пострадало» из-за низких цен на нефть, составляющей основу российского экспорта.
Ранее Bloomberg подсчитал, что западным санкциям удалось на 6% сбить рост российской экономики. В настоящее время доходы россиян застряли в стагнации, зарубежные инвестиции сокращаются, а санкции продолжают вводиться. Так, доходы граждан растут лишь в Крыме, поскольку они догоняют средние российские показатели, поясняет агентство.
Кроме того, эффект от присоединения Крыма в 2014 году в глазах общественности начинает спадать, пишет агентство со ссылкой на недавно проведенный фондом «Общественное мнение» опрос. Уверенных в том, что присоединение Крыма принесло больше пользы, чем вреда, в текущем году осталось 39%, по сравнению с 67% в декабре 2014 года.
Агентство отмечает, что присоединение Крыма до сих пор не признано большинством стран. Несмотря на это, Москва продолжает развивать Крым, вкладывать в него миллиарды и интегрировать регион в российскую экономику.
Агентство добавляет, что количество санкций против России в ближайшее время вряд ли снизится. Наоборот, существуют предпосылки для новых санкций, агентство указывает на ведущееся в США расследование о возможном вмешательстве в американские выборы президента в 2016 году.
Общее количество компаний и граждан из России, попавших под санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило отметку в 700, говорится в материале.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.