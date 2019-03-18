Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы

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Ингушетия возглавила рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем безработицы, следует из исследования, проведенного РИА «Новости».

Отмечается, что в этом регионе уровень безработицы составляет 26,3%. На втором месте по этому показателю находится Карачаево-Черкессия (16,2%), а замыкает тройку регионов-лидеров по безработице Дагестан с результатом в 13,7%. Также высокий уровень безработицы зафиксирован в Дагестане (13,7%), Чечне (13,2%), республике Алтай (12,6%), Кабардино-Балкарии (11,5%).

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Регионами с самым низким уровнем безработицы оказались Москва (1,2%), Санкт-Петербург (1,4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%).

Ранее сообщалось, что Минтруд зафиксировал рост безработицы в 66 регионах России.