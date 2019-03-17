Boeing сертифицировал Max 8 сам с собой, выяснила Washington Post

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Компания Boeing могла самостоятельно сертифицировать самолеты Max 8, используя специальную схему. Такое предположение выдвинула газета The Washington Post.

Один из членов Палаты представителей США Питер ДеФацио заявил, что у него есть сомнения по поводу решений, принятых по сертификации 737 Max.

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Издание выдвинуло предположение, что, возможно, один из инженеров Boeing проводил тестирование конкретной системы на Max 8, а другой инженер этой компании выступал в качестве представителя федерального управление гражданской авиации США (FAA) и подписывал от имени правительства документы, что технология соответствует федеральным правилам безопасности.

Отмечается, что в компании Boeing и в FAA отказались отвечать на вопросы о своем участии в проверке самолетов.

Ранее сообщалось, что глава Boeing «залег на дно» после авиакатастрофы в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.