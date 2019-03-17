Boeing сертифицировал Max 8 сам с собой, выяснила Washington Post
Компания Boeing могла самостоятельно сертифицировать самолеты Max 8, используя специальную схему. Такое предположение выдвинула газета The Washington Post.
Один из членов Палаты представителей США Питер ДеФацио заявил, что у него есть сомнения по поводу решений, принятых по сертификации 737 Max.
Издание выдвинуло предположение, что, возможно, один из инженеров Boeing проводил тестирование конкретной системы на Max 8, а другой инженер этой компании выступал в качестве представителя федерального управление гражданской авиации США (FAA) и подписывал от имени правительства документы, что технология соответствует федеральным правилам безопасности.
Отмечается, что в компании Boeing и в FAA отказались отвечать на вопросы о своем участии в проверке самолетов.
Ранее сообщалось, что глава Boeing «залег на дно» после авиакатастрофы в Эфиопии.
Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.