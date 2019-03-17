Кудрин предрек конец экономического доминирования США

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что Соединенные Штаты будут доминировать в мировой экономике еще около 40 лет. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом, по словам Кудрина, рано или поздно американская экономика ослабнет, но до этого американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику.

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«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнет, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать», — сказал Кудрин.

Ранее Кудрин посетовал на отсутствие «чувства налогоплательщика» у россиян.