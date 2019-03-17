Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах, выяснила NY Times

<img src="//img.gazeta.ru/files3/769/12240769/upload-RTX6QYGE-pic905-895x505-30481.jpg">

После катастрофы Boeing 737 в Эфиопии в центре внимания оказалась тема обучения пилотов данных лайнеров, пишет The New York Times.

Как отмечается, значимость этого вопроса стала еще более очевидной после того, как между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии была найдена связь.

Реклама

Обычно пилоты проходят подготовку на специально оборудованных машинах, имитирующих кабину реального самолета, уточняет издание. Однако многие пилоты Boeing 737 разбирались в управлении через планшеты.

Как отмечается, для Boeing 737 линии MAX, в то время, когда его уже подготавливали к эксплуатации, еще не были построены симуляторы полетов.

«Они строили самолет и все еще дорабатывали его. Данные для создания симуляторов не были доступны до того момента, когда он уже был готов к полету», — рассказал представитель Ассоциации южных авиалиний (the Southwest pilots association) Грэг Боуэн.

Ранее сообщалось, что глава Boeing «залег на дно» после авиакатастрофы в Эфиопии.