В Крыму оценили экономический ущерб от Украины

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Экономические потери Крыма от нахождения в составе Украины могут составлять сотни миллиардов рублей. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает РИА «Новости».

По его словам, если сделать подсчет, то эти цифры станут «грустной статистикой» киевской власти.

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«Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум», — сказал Фикс.

Он добавил, что в пример можно привести разрушенную систему Северо-Крымского канала, различные обанкротившиеся предприятия. По словам Фикса, когда цифры будут озвучены, украинские и западные деятели «поубавят свой пыл», а также желание «нажиться на крымчанах».

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.