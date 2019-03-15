«Полная глупость»: организаторы об отмене МАКС в России

Информация об отмене Международного авиационно-космического салона (МАКС) в России в 2019 году является «полной глупостью». Об этом заявили в приемной компании «Авиасалон», которая выступает организатором данного мероприятия, передает РИА «Новости».

«Это полная глупость, подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», — рассказал собеседник агентства в офисе компании в Жуковском.

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Отмечается, что в московском офисе компании ничего не знают об отмене МАКС.

«Мы не в курсе, авиасалон пройдет с 27 августа по 1 сентября», — подчеркнул его представитель.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что МАКС не будут проводить в России в 2019 году.

Позднее ТАСС аннулировало данное сообщение, как выпущенное ошибочно.