Forbes перечислил неженатых миллиардеров России

Русскоязычный Forbes опубликовал перечень российских миллиардеров, которые в настоящее время не связаны брачными узами.

Отмечается, что во главе рейтинга находится 54-летний владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, состояние которого оценивается в $15 млрд. За ним следует 52-летний Роман Абрамович, владеющий инвесткомпанией Millhouse и футбольным клубом Chelsea. В настоящее время он разведен, а размер его состояния — $12,4 млрд. Третья строчка рейтинга досталась 53-летнему владельцу «Онэксима» и совладелецу баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets Михаилу Прохорову с состоянием в $9,8 млрд.

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Как уточнятся, также в списке оказались 52-летний президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,8 млрд), 63-летний партнер Михаила Фридмана Петр Авен ($5,2 млрд), 47-летний партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов ($4,5 млрд), а также 51-летний совладелец холдинга En+ Олег Дерипаска ($3,6 млрд), 50-летний владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик ($2,8 млрд) и 34-летний основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ($2,7 млрд).

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером.