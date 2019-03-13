Карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка» заблокировали из-за санкций США

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Visa и Mastercard приостановили членство в платежных системах «Еврофинанс Моснарбанка», который попал под действие санкций США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

В результате этого были заблокированы карты Visa и Mastercard этого банка, как за границей, так и в России. Подчеркивается, что в результате также были введены ограничения на прием карт в банкоматах «Еврофинанс Моснарбанка».

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Уточняется, что в ближайшее время карты Visa заменят на карты российской платежной системы «Мир».

Ранее сообщалось, что Visa повысит максимальную сумму для покупок без ПИН-кода.