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На фоне небольшого времени, оставшегося до выхода Великобритании из Европейского союза, премьер-министр страны Тереза Мэй попыталась достичь соглашения по более приемлемому варианту Brexit, однако ей это не удалось, пишет в Bloomberg обозреватель Тереза Рафаэль.

До начала Brexit остается всего 17 дней, однако на этой неделе парламент вновь большинством голосов отклонил последнюю попытку Терезы Мэй, повышенный голос которой не убедил членов британского парламента поддержать ее вариант сделки с ЕС. 12 марта депутаты нанесли второе поражение ее варианту Brexit.

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Отсрочки Терезы Мэй довели Великобританию до ситуации на грани катастрофы, писала ранее редакция Bloomberg. Как пишет автор, теперь исход голосования по Brexit говорит о том, что переговоры с ЕС затянутся. Сделку британского премьера по Brexit уже не спасти, а британская политика вступила в фазу распада, пишет автор. Кроме того, под большим вопросом и будущее Терезы Мэй в качестве премьер-министра, в итоге курс yf Brexit или против него должна решить общественность на втором референдуме.

Ранее лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что в Великобритании необходимо провести досрочные парламентские выборы.