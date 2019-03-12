Washington Post рассказала о последствиях для Boeing двух катастроф за пять месяцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/12238219/RTX6INWV-pic905-895x505-62869.jpg">

Компания Boeing после двух крупных авиакатастроф за менее чем пять месяцев, в которых погибли по меньшей мере 346 человек, столкнулась с кризисом и угрозами для репутации, которая создавалась десятилетиями, пишет The Washington Post.

Вторая менее чем за пять месяцев авиакатастрофа с лайнерами Boeing угрожает подорвать международную репутацию компании в вопросах безопасности и его надежности, отмечает издание. Аналитики считают, что Boeing в ближайшее время нужно разобраться в причинах крушения, или они столкнутся с негативной реакцией со стороны клиентов и инвесторов.

Реклама

Доходы компании оцениваются в более чем $100 млрд. Модель 737 Max 8 была «важным драйвером» прибыли Boeing. Именно данный лайнер потерпел 10 марта крушение в Эфиопии, после которого никто из 157 человек на борту не выжил.

Эта модель имеет важное значение для международных амбиций Boeing, особенно в его борьбе с европейским конкурентом Airbus, пишет Washington Post. Так, Boeing 737 Max «самая продаваемая» из моделей с низкими затратами, минимальным обслуживанием и большей вместительностью. Именно она помогла компании выйти на быстрорастущие рынки, такие как Индонезия и Эфиопия.

После катастрофы в Эфиопии от использования самолетов Boeing 737 Max отказались Великобритания, Сингапур, Китай, Австралия, Оман, Индонезия и Вьетнам.