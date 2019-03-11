США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

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Министерство финансов США ввело санкции в отношении российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк», сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского минфина.

Отмечается, что санкции против банка были введены из-за его связи с венесуэльской нефтегазовой монополией PDVSA — против нее США ввели санкции в конце января нынешнего года.

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Россия и Венесуэла договорились о создании «Еврофинанс Моснарбанка» для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что Каракас намерен открыть московский офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA в течение двух месяцев.