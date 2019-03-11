СМИ: самая дорогая трасса в России может получить госфинансирование

Росавтодор представил в Минтранс новую концепцию трассы «Джубга — Сочи», которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, пишут «Ведомости».

В настоящее время готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основании которого будут распределяться бюджетные инвестиции.

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Проект трассы вдоль Черноморского побережья может получить доступ к бюджетному финансированию уже к лету этого года.

При этом Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза, до 1 трлн руб., сократив протяженность дороги до 80,5 км. При том, что проект в документах по-прежнему фигурирует как «Джубга – Сочи», предлагается строить его от Туапсе.

Генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.