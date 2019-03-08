ВБ постановил взыскать с Венесуэлы $8 млрд

Всемирный Банк постановил взыскать с властей Венесуэлы $8 млрд в пользу американской нефтяной компании ConocoPhillips в качестве компенсации с целью урегулирования многолетнего спора по добычи нефти, передает Reuters со ссылкой на сообщение ВБ.

В решении от 27 февраля Международного центра по урегулированию инвестиционных споров ВБ говорится, что Венесуэла должна выплатить более $8 млрд трем компаниям с годовой процентной ставкой 5,5%.

Ранее сообщалось, что МВФ и ВБ готовы выделить миллиарды долларов Венесуэле.